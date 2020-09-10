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Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:07
spread написав:
как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.
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halyapet
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:50
halyapet написав: spread написав:
как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.
Тоже все время удивляюсь. Если государство - неэфективный собственник, то как они умудряются существовать при капитализме.
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andrein
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:09
spread написав:
как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?
Пенсия может и будет, а как до нее дожить, если во всем гос секторе тупой б@дло менеджмент и низкие зп?
Пример:
У отца на работе был сисадмин который на работу ходил редко, но все проблемы быстро устранял по тимвьюверу, сетка, принтеры, компы работали отлично, люди были очень довольны.
Его уволили, так как на работу не ходит - значит не работает.
Взяли другого, который сидит весь день, не может решить примитивные проблемы сети. Зато типа работает.
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egor6508
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