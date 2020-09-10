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IT-сфері: молодь працює в...

Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:07

  spread написав:как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?

звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.
halyapet
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:50

  halyapet написав:
  spread написав:как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?

звільніть мене від податків, в тому числі від ПДВ на продукти, послуги, тощо, я свідомо з неймовірною радістю відмовлюсь від пенсії і вашого соцзабезпечення у вигляді шкіл і держлікарень, більше і так держава нічого не пропонує. 50% податків з бензину я готова платити, якщо не будете красти, за ці кошти дороги будуть ідеальними.


Тоже все время удивляюсь. Если государство - неэфективный собственник, то как они умудряются существовать при капитализме. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:09

  spread написав:как молодежь не может понять, что работая в гос секторе у них будет обеспеченная пенсия?

Пенсия может и будет, а как до нее дожить, если во всем гос секторе тупой б@дло менеджмент и низкие зп?


Пример:
У отца на работе был сисадмин который на работу ходил редко, но все проблемы быстро устранял по тимвьюверу, сетка, принтеры, компы работали отлично, люди были очень довольны.
Его уволили, так как на работу не ходит - значит не работает.
Взяли другого, который сидит весь день, не может решить примитивные проблемы сети. Зато типа работает.
egor6508
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Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм, (с)
salvydas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:09

  Амвросий написав:ктото пытается использовать госресурс, чтобы построить себе монополию в IT сфере, захомутав тех кто работает на западные частные компании.

Товарищ Шариков, у вас до сих пор дурь не изъяли?
В статье идёт речь о том, что в гос.конторы не идут таланты для разработки эффективных гос.приложений типа как "Приват24" (для внутреннего использования).
Речь о том, чтобы отжать кодеров у запада и монопольно штамповать свой Windows не идёт.
Grover
 
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