В Україні немає проблеми з молодими професіоналами у сфері IT, проблема в тому, що вони працюють в приватному секторі, а не на державу.
Дивися повний текст Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в приватному секторі, а не на державу.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:20
Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в приватному секторі, а не на державу.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:03
Re: Федоров про проблему в IT-сфері: молодь працює в...
Помнится, не особо давно предыдущий цифровой министр уже звал амбициозную молодёжь попрограммить на кабмин. Как там это дело продвигается?
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:19
Проблема в том, что проблемы нет, но её хотят создать. Вот в чем проблема.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:29
Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:09
Пенсия может и будет, а как до нее дожить, если во всем гос секторе тупой б@дло менеджмент и низкие зп?
Пример:
У отца на работе был сисадмин который на работу ходил редко, но все проблемы быстро устранял по тимвьюверу, сетка, принтеры, компы работали отлично, люди были очень довольны.
Его уволили, так как на работу не ходит - значит не работает.
Взяли другого, который сидит весь день, не может решить примитивные проблемы сети. Зато типа работает.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:00
Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм, (с)
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:09
Товарищ Шариков, у вас до сих пор дурь не изъяли?
В статье идёт речь о том, что в гос.конторы не идут таланты для разработки эффективных гос.приложений типа как "Приват24" (для внутреннего использования).
Речь о том, чтобы отжать кодеров у запада и монопольно штамповать свой Windows не идёт.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:38
А с другой стороны, посмотрите на любую крупную компанию: у кого в штате есть программисты? Нужна программа - заказывают у ИТ-компаний. Каждый занимается своим делом. Иначе тогда нужно при гос. органах и мебельные цеха открывать, чтобы столы на стороне не заказывать, и мини-НПЗ, чтобы автопарк своим бензином заправлять.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:22
У молодежи может быть 3 основных причины идти в госструктуры, даже если это не сулит материальных выгод прямо сейчас:
- бонусы для дальнейшего карьерного роста;
- хороший соцпакет и хорошая пенсия;
- патриотизм.
Вопрос - что из этого актуально в украинских реалиях (вопрос риторический) ?
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