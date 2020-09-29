|
|
|
Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:39
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення зарплат вчителям, що було передбачено постановою уряду від 2019 року, потребує додаткових 50 млрд грн, тому Уряд відтермінував її впровадження до 2022 року.
Дивися повний текст Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а відтерміновується - МОН
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90629
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:40
А почему так сильно отложили?
Через пол года малой кровью все можно повысить, нужно только девальвацию до 75 грн/долл провести!
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|