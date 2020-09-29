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Підвищення зарплат вчителів
не скасовується, а...

Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:39

Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення зарплат вчителям, що було передбачено постановою уряду від 2019 року, потребує додаткових 50 млрд грн, тому Уряд відтермінував її впровадження до 2022 року.

Дивися повний текст Підвищення зарплат вчителів не скасовується, а відтерміновується - МОН.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:40

А почему так сильно отложили?
Через пол года малой кровью все можно повысить, нужно только девальвацию до 75 грн/долл провести!
straponesa
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