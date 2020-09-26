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Шевченко дав прогноз ситуації
на валютному ринку в...

Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:43

Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в...

Пропонуємо до обговорення:
Пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд за допомогою інтервенцій.

Дивися повний текст Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в найближчі місяці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:43

Предложение валюты от экспорта осенью должно вырасти.


значит предложение валюты уменьшится и выростет спрос на неё.

Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания


значит и дальше будут держать курс на ручном управлении

:)
Амвросий
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