Пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд за допомогою інтервенцій.
Дивися повний текст Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в найближчі місяці.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:43
Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко дав прогноз ситуації на валютному ринку в найближчі місяці.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:43
значит предложение валюты уменьшится и выростет спрос на неё.
значит и дальше будут держать курс на ручном управлении
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