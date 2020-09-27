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Які документи потрібно
перевірити, якщо вирішили...

Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:01

Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили...

Пропонуємо до обговорення:
Перевірка правовстановлюючих документів на квартиру - обов'язковий крок, якщо вирішили орендувати житло.

Дивися повний текст Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили орендувати квартиру.
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