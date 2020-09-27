Перевірка правовстановлюючих документів на квартиру - обов'язковий крок, якщо вирішили орендувати житло.
Дивися повний текст Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили орендувати квартиру.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:01
Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили...
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Дивися повний текст Які документи потрібно перевірити, якщо вирішили орендувати квартиру.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:02
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