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Наталія Сіромаха: як
пандемія змінює ринок IT

Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:50

Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT

Пропонуємо до обговорення:
Останні кілька років, до COVID-19, ми бачили зростання українського IT-ринку. У 2020 році ситуація дещо змінилася.

Дивися повний текст Наталія Сіромаха: як пандемія змінює ринок IT.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:50

Є ще один момент - великі закордонні компанії відправили своїх працівників на ремоут і тут виявилося що грань між ними і працівниками з України практично зникла, але своїм треба платити більше. Тому ці закордонні компанії тепер більш охоче користуються послугами аутсорс/аутстаф
Taras Rudko
 
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