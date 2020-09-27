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KIA оновила популярну модель кросовера (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Компанія KIA оновила свій популярний кросовер Soul.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:52
А в каком месте эта *уета зовется кроссовером с таким то просветом?
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summacut
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