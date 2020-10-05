За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів.
Дивися повний текст Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:42
Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:42
Импорт из РФ 3,4 млрд, с учетом словацких газов и белорусских нефтей еще поболее, экспорт 2 млрд., уверенное 3 место. Не на жизнь, а на смерть стоим против агрессора :)
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