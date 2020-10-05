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Імпорт товарів в Україну все
ще перевищує експорт попри...

Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:42

Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів.

Дивися повний текст Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:42

Импорт из РФ 3,4 млрд, с учетом словацких газов и белорусских нефтей еще поболее, экспорт 2 млрд., уверенное 3 место. Не на жизнь, а на смерть стоим против агрессора :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:37

Не припомню ни одного года за последних лет 15, когда мы были в плюсе по сальдо. Поэтому девальвация - наше всё. Ну и плюс помогают заробитчане. Экспорт труда никто не считает. Ну и услуги тоже почему то не указали - много приносит транзит газа и нефти. Возможно IT услуги уже сравнялись с тразитом. А вообще, пока мы умеем только сырье делать - то так и будет всегда по товарным позициям.
ALexxxS
 
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