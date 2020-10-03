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Ціна імпортного газу за
місяць зросла на третину

Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:18

Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину

Пропонуємо до обговорення:
У вересні поточного року середня митна вартість природного газу, який був імпортований Україною, становила 140,55 доларів США за 1 тис. куб. м,

Дивися повний текст Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:18

По данным Минэкономики, в августе 2020 года средняя таможенная стоимость импортного газа составляла 2918,1317 грн. за 1 тыс. куб. м, ....халява а реально платим сейчас 6682,77 за 1 тыс. куб.м. плюс доставка 20 -25% от цены и получается куб газа около 8.35 грн т.е 286% от 2.918 грн/ куб.
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:07

А цена НЕимпортного газа?
Украина - богатая страна!
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