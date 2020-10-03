У вересні поточного року середня митна вартість природного газу, який був імпортований Україною, становила 140,55 доларів США за 1 тис. куб. м,
Дивися повний текст Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:18
Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна імпортного газу за місяць зросла на третину.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:18
По данным Минэкономики, в августе 2020 года средняя таможенная стоимость импортного газа составляла 2918,1317 грн. за 1 тыс. куб. м, ....халява а реально платим сейчас 6682,77 за 1 тыс. куб.м. плюс доставка 20 -25% от цены и получается куб газа около 8.35 грн т.е 286% от 2.918 грн/ куб.
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