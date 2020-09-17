RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсія за вислугу років або
пенсія за віком: чи вигідно...

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:37

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно...

Пропонуємо до обговорення:
На пенсію можна виходити як за віком, так і за вислугу років.

Дивися повний текст Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно робити перерахунок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:37

Вообще не представляю, что будет с пенсиями, к примеру через 20 лет. На пенсию сейчас не стоит надеяться, так как нет общего понимания, какая она будет завтра и будет ли вообще у меня!?
KULANDALE
 
Повідомлень: 174
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sasch і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії 1, 2, 3
R2 » Пон 05 жов, 2020 12:02
22 2266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 17:55
Dear_Sir
Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 15:33
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 16:22
ivavictory2107
Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
R2 » Чет 17 вер, 2020 11:32
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 11:39
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18700)
09.10.2020 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.