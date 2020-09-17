На пенсію можна виходити як за віком, так і за вислугу років.
Дивися повний текст Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно робити перерахунок.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:37
Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: чи вигідно робити перерахунок.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:37
Вообще не представляю, что будет с пенсиями, к примеру через 20 лет. На пенсию сейчас не стоит надеяться, так как нет общего понимания, какая она будет завтра и будет ли вообще у меня!?
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