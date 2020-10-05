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Зеленський в Лондоні:
Національний банк був, є і...

Зеленський в Лондоні: Національний банк був, є і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:44

Зеленський в Лондоні: Національний банк був, є і...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна буде економічно більш стійкою в порівнянні з деякими іншими країнами до викликів коронакрізіса, враховуючи, що ключові галузі - агропромисловість та IТ піддалися меншому удару.

Дивися повний текст Зеленський в Лондоні: Національний банк був, є і залишиться незалежним.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:45

брехло!
Надо было предыдущего главу не трогать :)
vova_pochernin
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