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Читачі Finance.ua зможуть
отримувати бонуси до депозитів...

Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:05

Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів...

Пропонуємо до обговорення:
Депозит - відмінний спосіб примножити гроші, при цьому не зберігаючи їх під матрацом.

Дивися повний текст Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів Креді Агріколь Банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:05

С такими ставками как у них даже бонус не поможет.
Raymond
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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