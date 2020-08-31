Депозит - відмінний спосіб примножити гроші, при цьому не зберігаючи їх під матрацом.
Дивися повний текст Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів Креді Агріколь Банку.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:05
Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Читачі Finance.ua зможуть отримувати бонуси до депозитів Креді Агріколь Банку.
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