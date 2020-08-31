Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".
Дивися повний текст \"Треба рятувати\" — Гетманцев про проєкт бюджету.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18
"Треба рятувати" — Гетманцев про проєкт бюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Треба рятувати\" — Гетманцев про проєкт бюджету.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18
давно кабмін не міняли.. Зеленський, не спи! хороші люди рекомендують Палицю назначити
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:52
Доходная часть бюджета Украины на 2021 г!!!!!!!. - 1071,1 млрд грн,!!!!!!!! расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП.
Гос. долг на 31.08.20!!!!!!!! (по данным Минфина) - 2338, 8 милд грн.!!!!!!!!
ДВА ВВП НА 31.08.2020!!!!!!
Основной источник покрытия – ОВГЗ !!!!!!!!
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