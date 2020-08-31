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"Треба рятувати" — Гетманцев
про проєкт бюджету

"Треба рятувати" — Гетманцев про проєкт бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18

"Треба рятувати" — Гетманцев про проєкт бюджету

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".

Дивися повний текст \"Треба рятувати\" — Гетманцев про проєкт бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18

давно кабмін не міняли.. Зеленський, не спи! хороші люди рекомендують Палицю назначити
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:52

Доходная часть бюджета Украины на 2021 г!!!!!!!. - 1071,1 млрд грн,!!!!!!!! расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП.

Гос. долг на 31.08.20!!!!!!!! (по данным Минфина) - 2338, 8 милд грн.!!!!!!!!

ДВА ВВП НА 31.08.2020!!!!!!

Основной источник покрытия – ОВГЗ !!!!!!!!
Галина441
 
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