Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".
Дивися повний текст \"Треба рятувати\" — Гетманцев про проєкт бюджету.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18
"Треба рятувати" — Гетманцев про проєкт бюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Треба рятувати\" — Гетманцев про проєкт бюджету.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:18
давно кабмін не міняли.. Зеленський, не спи! хороші люди рекомендують Палицю назначити
Додано: Суб 10 жов, 2020 01:52
Хоть бы один бюджет составили без дефицита. Мания какая-то, занимать деньги постоянно.
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