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Зеленський анонсував створення фінансового центру Київ-Сіті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
усі сидять по домах, офіси пустують - саме час набудувати ще.
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