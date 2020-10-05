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Зеленський анонсував створення
фінансового центру Київ-Сіті

Зеленський анонсував створення фінансового центру Київ-Сіті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:19

Зеленський анонсував створення фінансового центру Київ-Сіті

Пропонуємо до обговорення:
Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.

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усі сидять по домах, офіси пустують - саме час набудувати ще.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:23

Остап опять вспомнил про новые васюки
grig90vic
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