|
|
Зеленський анонсував створення фінансового центру Київ-Сіті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.
Дивися повний текст Зеленський анонсував створення фінансового центру Київ-Сіті
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90650
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
усі сидять по домах, офіси пустують - саме час набудувати ще.
-
olexiy_ogryzko
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:23
Остап опять вспомнил про новые васюки
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:09
Пока суды не начнут нормально работать - ничего не будет.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 826
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|95
|
|
|2
|168
|
|
|9
|622
|
Пон 05 жов, 2020 23:42
galex