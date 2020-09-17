Про це повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв "Громадському радіо".
Дивися повний текст Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу, звинувачують у держзраді, - Коболєв.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу, звинувачують у держзраді, - Коболєв.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
"Нам нема чого приховувати. І з державного аудиту резервів боргів, і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті" - простими словами піхли нах... туземні шавки.
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