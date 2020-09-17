RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Проти керівництва Нафтогазу
порушено кримінальну справу,...

Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20

Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв "Громадському радіо".

Дивися повний текст Проти керівництва Нафтогазу порушено кримінальну справу, звинувачують у держзраді, - Коболєв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20

"Нам нема чого приховувати. І з державного аудиту резервів боргів, і з усіх інших питань ми абсолютно відкриті" - простими словами піхли нах... туземні шавки.
Українець
 
Повідомлень: 68
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст
R2 » Пон 28 вер, 2020 15:24
4 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 08:22
unicdima
Чистий збиток Нафтогазу за перше півріччя склав 11,5...
R2 » Чет 24 вер, 2020 09:14
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 09:14
summacut
За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"... 1, 2
R2 » Сер 16 вер, 2020 15:46
13 767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 17:33
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.