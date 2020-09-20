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Бізнес закликав парламент не скасовувати мораторій на...
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Представники бізнес-спільноти закликають Верховну Раду утриматися від впровадження норм, які можуть стати додатковим інструментом тиску. Зокрема, не допустити скасування мораторію на перевірки бізнесу до закінчення дії карантину, щоб компанії могли і далі працювати, повідомила прес-служба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).
Дивися повний текст Бізнес закликав парламент не скасовувати мораторій на перевірки
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R2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:21
Чет я не понял, в рамках уголовного дела нельзя назначить внеплановую проверку из-за моратория ? Кто там в курсе, давно этим не интересовался.
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Igorten
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:32
Igorten написав:
Чет я не понял, в рамках уголовного дела нельзя назначить внеплановую проверку
из-за моратория ? Кто там в курсе, давно этим не интересовался.
Можно. Но для этого дела сначала нужно завести. А "мне кажется, они воруют" -- не самая подходящая причина для заведения...
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_hunter
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:39
_hunter написав:
Можно. Но для этого дела сначала нужно завести. А "мне кажется, они воруют" -- не самая подходящая причина для заведения...
Там же подоплека это очередной "конверт" как сообщают, то есть дело то есть, вот и вопрос, то ли танцору что то мешает ... больше ничего на ум не приходит, почему нельзя "отбомбить" и наказать всех контрагентов, что бы больше не было желания
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Igorten
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