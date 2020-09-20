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Бізнес закликав парламент не
скасовувати мораторій на...

Бізнес закликав парламент не скасовувати мораторій на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20

Бізнес закликав парламент не скасовувати мораторій на...

Пропонуємо до обговорення:
Представники бізнес-спільноти закликають Верховну Раду утриматися від впровадження норм, які можуть стати додатковим інструментом тиску. Зокрема, не допустити скасування мораторію на перевірки бізнесу до закінчення дії карантину, щоб компанії могли і далі працювати, повідомила прес-служба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:21

Чет я не понял, в рамках уголовного дела нельзя назначить внеплановую проверку из-за моратория ? Кто там в курсе, давно этим не интересовался.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:32

  Igorten написав:Чет я не понял, в рамках уголовного дела нельзя назначить внеплановую проверку из-за моратория ? Кто там в курсе, давно этим не интересовался.

Можно. Но для этого дела сначала нужно завести. А "мне кажется, они воруют" -- не самая подходящая причина для заведения...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:39

Re: Бізнес закликав парламент не скасовувати мораторій на...

  _hunter написав:Можно. Но для этого дела сначала нужно завести. А "мне кажется, они воруют" -- не самая подходящая причина для заведения...


Там же подоплека это очередной "конверт" как сообщают, то есть дело то есть, вот и вопрос, то ли танцору что то мешает ... больше ничего на ум не приходит, почему нельзя "отбомбить" и наказать всех контрагентов, что бы больше не было желания :)
Igorten
 
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