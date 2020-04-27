RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні розглядають ідею
карантину вихідного дня

В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:52

В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

Пропонуємо до обговорення:
Загальний жорсткий карантин зараз малоймовірний, однак заборона на поїздки в вихідні дні можна ввести.

Дивися повний текст В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90641
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:52

Интересно, как он мне запретит если конституционный суд признал не законность карантина?
vladkokovlad007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:53

О чем это он глаголет, вернее бредит. Я лично в Харькове наблюдал как людей из больницы в которой был пациент с коронавирусом контактирующих с температурой выписали нафиг с глаз долой. Знакомые теперь с высокой температурой и скорая посылает нафиг, типа мы на высокую температуру не выезжаем, вперед и с песней к семейному доктору.
В общем как всегда, с экранов телевизора мы прям так озабочены, так озабочены, все делаем, а по факту балобольство одно.
Igorten
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:33

  vladkokovlad007 написав:Интересно, как он мне запретит если конституционный суд признал не законность карантина?

уже обсуждалось не раз: суд признал не "не законность карантина", а неконстуционность какого-то древнего постановления КМУ (которое с тех пор менялось уже несколько раз).
_hunter
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:36

  Igorten написав:О чем это он глаголет, вернее бредит. Я лично в Харькове наблюдал как людей из больницы в которой был пациент с коронавирусом контактирующих с температурой выписали нафиг с глаз долой. Знакомые теперь с высокой температурой и скорая посылает нафиг, типа мы на высокую температуру не выезжаем, вперед и с песней к семейному доктору.
В общем как всегда, с экранов телевизора мы прям так озабочены, так озабочены, все делаем, а по факту балобольство одно.

А что с ними делать еще? -- в инфекционный бокс посадить на изоляцию? -- больницы и так переполнены.
Ну, как бы да -- смысл выезжать? -- температуру померять да чаи/калину/малину прописать? -- лекарства всеравно нет. Вот если знакомым не повезет и состояние перейдет к средне-тяжелому -- да, скорая нужна будет.
_hunter
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:28

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

А что это даст сидеть на выходные дома? Ну нажрутся дерьма в общепите не в выходные, так вечером после работы..
Джон
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:33

  Джон написав:А что это даст сидеть на выходные дома? Ну нажрутся дерьма в общепите не в выходные, так вечером после работы..

Даст это "хватит шастать". Глубину мыслИ про "нажрутся в общепите" не понял: походы в столовку -- далеко не единственное "развлечение" (в городах, по крайней мере)...
_hunter
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре
sequence
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 29.12.15
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:01

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

  Igorten написав:и скорая посылает нафиг, типа мы на высокую температуру не выезжаем, вперед и с песней к семейному доктору.
В общем как всегда, с экранов телевизора мы прям так озабочены, так озабочены, все делаем, а по факту балобольство одно.
надо было получить справку у семйного, под кабинетом сидит очередь у одного рука, у другого голова, у третьего температура остальным то справка то за анализами. Все пациенты к одному врачу. Здравый смысл побеждён. Осталось начать лечить по телевизору как Кашпировский, хуже не будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 982 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні...
R2 » П'ят 09 жов, 2020 14:11
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 14:11
leonidshkarupa
Кейс IQOS в умовах карантину: 3 MUST HAVE правильного...
R2 » Пон 27 кві, 2020 12:17
6 614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 11:09
yaroslav_bilenkyi
ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з...
R2 » Сер 07 жов, 2020 16:11
4 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 14:28
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25804)
09.10.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.