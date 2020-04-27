Загальний жорсткий карантин зараз малоймовірний, однак заборона на поїздки в вихідні дні можна ввести.
Дивися повний текст В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:52
В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:52
Интересно, как он мне запретит если конституционный суд признал не законность карантина?
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:53
О чем это он глаголет, вернее бредит. Я лично в Харькове наблюдал как людей из больницы в которой был пациент с коронавирусом контактирующих с температурой выписали нафиг с глаз долой. Знакомые теперь с высокой температурой и скорая посылает нафиг, типа мы на высокую температуру не выезжаем, вперед и с песней к семейному доктору.
В общем как всегда, с экранов телевизора мы прям так озабочены, так озабочены, все делаем, а по факту балобольство одно.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:33
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:36
А что с ними делать еще? -- в инфекционный бокс посадить на изоляцию? -- больницы и так переполнены.
Ну, как бы да -- смысл выезжать? -- температуру померять да чаи/калину/малину прописать? -- лекарства всеравно нет. Вот если знакомым не повезет и состояние перейдет к средне-тяжелому -- да, скорая нужна будет.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:28
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
А что это даст сидеть на выходные дома? Ну нажрутся дерьма в общепите не в выходные, так вечером после работы..
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:33
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:39
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:01
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
надо было получить справку у семйного, под кабинетом сидит очередь у одного рука, у другого голова, у третьего температура остальным то справка то за анализами. Все пациенты к одному врачу. Здравый смысл побеждён. Осталось начать лечить по телевизору как Кашпировский, хуже не будет.
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