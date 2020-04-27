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В Україні розглядають ідею
карантину вихідного дня

В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:21

  sequence написав:ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре

Рынки вместе с ними
fler
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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