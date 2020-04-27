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В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:21
sequence написав:
ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре
Рынки вместе с ними
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26
надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
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