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В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:21
sequence написав:
ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре
Рынки вместе с ними
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fler
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26
надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
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Тракторист
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:43
Крадуцкий сначала все запасы масок продает по заграницам, потом разваливает службу переливания крови. Видно гад опять что-то задумал под благими намерениями.
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Ratatui
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:52
Буду краток: идите в ж***.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:55
Тракторист написав:
надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:01
vitaliy_berdinskikh написав:
Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
это невозможно, основные отрасли с/х, химия, машиностроение, металлургия, строительство, жкх, энергетика, транспорт, образование, медицина не могут работать удалённо, затяжной карантин вернёт человечество в натуральное хозяйство, в 19й век.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 10 жов, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:06
vitaliian написав:
это невозможно
Ты это мне объясняешь?
Я об этом с марта говорю, но бестолку.
Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках. Потому что в стране страшная эпидемия, вон аж один форумчанин неделю назад заболел, правда пока даже температуры нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:08
Ratatui написав: vitaliy_berdinskikh написав: Тракторист написав:
надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
Что за ветка?
Ну ты даешь Эпидемия коронавируса в мире
там обсуждения погорячее чем за валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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