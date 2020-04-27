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В Україні розглядають ідею
карантину вихідного дня

В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:21

  sequence написав:ТРЦ и прочие зоопарки снова в ахeре

Рынки вместе с ними
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26

надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:43

Крадуцкий сначала все запасы масок продает по заграницам, потом разваливает службу переливания крови. Видно гад опять что-то задумал под благими намерениями.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:52

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

Буду краток: идите в ж***.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:55

  Тракторист написав:надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...

Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:01

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

  vitaliy_berdinskikh написав:Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
это невозможно, основные отрасли с/х, химия, машиностроение, металлургия, строительство, жкх, энергетика, транспорт, образование, медицина не могут работать удалённо, затяжной карантин вернёт человечество в натуральное хозяйство, в 19й век.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...

Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.


Что за ветка? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:06

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

  vitaliian написав:это невозможно

Ты это мне объясняешь? :mrgreen:

Я об этом с марта говорю, но бестолку.

Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках. Потому что в стране страшная эпидемия, вон аж один форумчанин неделю назад заболел, правда пока даже температуры нет. :|
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:08

  Ratatui написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Тракторист написав:надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...

Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.


Что за ветка? :shock:

Ну ты даешь :mrgreen:
Эпидемия коронавируса в мире
там обсуждения погорячее чем за валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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