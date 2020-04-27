Рынки вместе с ними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:21
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26
надеюсь на предстоящих выборах за эту политсилу адекватные люди голосовать не будут...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:43
Крадуцкий сначала все запасы масок продает по заграницам, потом разваливает службу переливания крови. Видно гад опять что-то задумал под благими намерениями.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:52
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
Буду краток: идите в ж***.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:55
Та щаз. Ты посмотри сколько страдаюших острой формой коронои в профильной ветке: была б их воля они бы всех заставили сидеть дома и били бы палками тех кто не слушается.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:01
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
это невозможно, основные отрасли с/х, химия, машиностроение, металлургия, строительство, жкх, энергетика, транспорт, образование, медицина не могут работать удалённо, затяжной карантин вернёт человечество в натуральное хозяйство, в 19й век.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:02
Что за ветка?
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:06
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
Ты это мне объясняешь?
Я об этом с марта говорю, но бестолку.
Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках. Потому что в стране страшная эпидемия, вон аж один форумчанин неделю назад заболел, правда пока даже температуры нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:08
Ну ты даешь
Эпидемия коронавируса в мире
там обсуждения погорячее чем за валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:15
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
Зато для избирателей с симптомами будет целая отдельная кабинка в том же помещении при возросшем количестве зараженных в 10 раз от начала карантина.
Страна окрепшего маразма.
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