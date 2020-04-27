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В Україні розглядають ідею
карантину вихідного дня

В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:20

vitaliy_berdinskikh

Пардон, захожу на пару минут. Работы полно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:22

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

  vitaliy_berdinskikh написав:Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках.
так пусть сами и сидят, я за 2 месяца безделия думал с ума сойду. В киевских трамваях одни пенсы ездят. Сложно всё это и бесполезно. Каждый сам взвешивает риски но итогу заболеют все.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:24

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках.
так пусть сидят, я за 2 месяца безделия думал с ума сойду.


Тут мнения разделились. Кто сейчас лёгкие выплёвывает тот за карантин. Кого это не коснулось тот не за карантин.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:26

Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня

  Ratatui написав:Кто сейчас лёгкие выплёвывает тот за карантин.
и до конца жизни сидеть в самоизоляции или как?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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