vitaliy_berdinskikh
Пардон, захожу на пару минут. Работы полно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:22
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
так пусть сами и сидят, я за 2 месяца безделия думал с ума сойду. В киевских трамваях одни пенсы ездят. Сложно всё это и бесполезно. Каждый сам взвешивает риски но итогу заболеют все.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:24
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:26
Re: В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
и до конца жизни сидеть в самоизоляции или как?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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