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В Україні розглядають ідею карантину вихідного дня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:20
vitaliy_berdinskikh
Пардон, захожу на пару минут. Работы полно.
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Ratatui
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:22
vitaliy_berdinskikh написав:
Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках.
так пусть сами и сидят, я за 2 месяца безделия думал с ума сойду. В киевских трамваях одни пенсы ездят. Сложно всё это и бесполезно. Каждый сам взвешивает риски но итогу заболеют все.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 10 жов, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:24
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Больных короноей это не интересует, им важно чтобы все сидели по домам в масках.
так пусть сидят, я за 2 месяца безделия думал с ума сойду.
Тут мнения разделились. Кто сейчас лёгкие выплёвывает тот за карантин. Кого это не коснулось тот не за карантин.
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Ratatui
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:26
Ratatui написав:
Кто сейчас лёгкие выплёвывает тот за карантин.
и до конца жизни сидеть в самоизоляции или как?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 10 жов, 2020 02:53
vitaliian написав:
и до конца жизни сидеть в самоизоляции или как?
-Как вариант до прививки. Медведчук уже сделал.
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di2gard
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:06
а почему верховная рада не перейдет на дистанционный режим работы? да потому что они же и так почти не ходят на работу
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tempepiro
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:24
vitaliian написав: Ratatui написав:
Кто сейчас лёгкие выплёвывает тот за карантин.
и до конца жизни сидеть в самоизоляции или как?
Или как. Но можно и лёгкие повыплёвывать. Кому, что нравится.
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Ratatui
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