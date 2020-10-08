За дев’ять місяців 2020 року українці придбали і зареєстрували 5,4 тис. легкових електромобілів.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні (інфографіка).
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:11
ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні...
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Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні (інфографіка).
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