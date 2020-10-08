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ТОП-5 найпопулярніших марок
електромобілів в Україні...

ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:11

ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
За дев’ять місяців 2020 року українці придбали і зареєстрували 5,4 тис. легкових електромобілів.

Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:11

Ждём снижения цен. ДВС это архаика.
leonidshkarupa
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