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ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:11
Пропонуємо до обговорення:
За дев’ять місяців 2020 року українці придбали і зареєстрували 5,4 тис. легкових електромобілів.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших марок електромобілів в Україні (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:11
Ждём снижения цен. ДВС это архаика.
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leonidshkarupa
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:34
Цікаво а скільки з них ввезено і розмитнення офіційно?
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kolysik05
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Додано: Нед 11 жов, 2020 23:34
Електромобілі у нас розмитнюються безкоштовно, тому усі 100%
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jobiz5
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