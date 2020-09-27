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Шмигаль заявив, що накопичувальній
пенсійній системі бути

Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:40

Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр відніс до своїх пріоритетів пенсійну реформу.

Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
R2
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