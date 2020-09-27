Прем'єр відніс до своїх пріоритетів пенсійну реформу.
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:40
Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
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Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:19
Идите лесом, ворюги. На чужое рты не разевайте. Кто хочет накопить, тот сам накопит.
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