|
|
|
Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр відніс до своїх пріоритетів пенсійну реформу.
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90647
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:19
Идите лесом, ворюги. На чужое рты не разевайте. Кто хочет накопить, тот сам накопит.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21834
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1588 раз.
- Подякували: 2262 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:38
Значит точно будут грабить.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8895 раз.
- Подякували: 711 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:00
Ещё больше загонят народ в тень.
-
vladkokovlad007
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 25.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:04
Раз быть - тогда переведите мои отчисления за 22 года работы в этот фонд. Думаю мне на пенсию точно хватит в 60.
-
777serg87
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 18.01.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:22
А мне не надо. Я себе уже накопил. Отмахайтесь
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3106
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|