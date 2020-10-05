RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль заявив, що накопичувальній
пенсійній системі бути

Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:40

Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр відніс до своїх пріоритетів пенсійну реформу.

Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:19

Идите лесом, ворюги. На чужое рты не разевайте. Кто хочет накопить, тот сам накопит.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21834
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:38

Значит точно будут грабить.
RomanTik
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8896 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:00

Ещё больше загонят народ в тень.
vladkokovlad007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 25.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:04

Раз быть - тогда переведите мои отчисления за 22 года работы в этот фонд. Думаю мне на пенсию точно хватит в 60.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 18.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:22

А мне не надо. Я себе уже накопил. Отмахайтесь
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3106
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 01:55

Держава хочет не только собирать налоги, но и накапливать оставшиеся средства. Засунуть свою грязную лапу в наш карман по полной. Будто мы сами себе накопить не можем. Накопители м*лять.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 14.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дія.City: Шмигаль планує залучити інвесторів на вигідних...
R2 » Суб 10 жов, 2020 00:52
0 28
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 00:52
R2
Шмигаль: Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії 1, 2, 3
R2 » Пон 05 жов, 2020 12:02
22 2275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 17:55
Dear_Sir
Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір... 1, 2
R2 » Сер 23 вер, 2020 16:46
13 823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 13:52
margarita_im

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (793)
10.10.2020 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.