Прем'єр відніс до своїх пріоритетів пенсійну реформу.
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:40
Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що накопичувальній пенсійній системі бути.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:19
Идите лесом, ворюги. На чужое рты не разевайте. Кто хочет накопить, тот сам накопит.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:04
Раз быть - тогда переведите мои отчисления за 22 года работы в этот фонд. Думаю мне на пенсию точно хватит в 60.
Додано: Суб 10 жов, 2020 01:55
Держава хочет не только собирать налоги, но и накапливать оставшиеся средства. Засунуть свою грязную лапу в наш карман по полной. Будто мы сами себе накопить не можем. Накопители м*лять.
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