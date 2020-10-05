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Через невиконання урядом своїх зобов'язань майбутнє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України та Міністерство енергетики не виконують умови Меморандуму, підписаного в червні 2020 року з виробниками електроенергії альтернативних джерел.
Дивися повний текст Через невиконання урядом своїх зобов'язань майбутнє \"зеленої\" генерації опинилось під загрозою
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R2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:38
....На иски инвесторов ... сначала пусть большинство их них расскажет откуда средства взяли, попросить FinCEN выяснить источники дохода этих псевдоинвесторов. А то это все пахнет отмыванием денег а не инвестициями. А ЕС вообще это все наплевать.. Борзописцы забыли дописать что ЕС безвиз отменит если ГарПок офшорникам денюх не даст и вообще в НАТО не примут ..
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Джон
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:14
Тохер написав:
У нас только в шаурмешные можно вкладывать и в секонды больше ничего тут не нужно
А что по вашему надо иметь шаурмешную где в приказном порядке государство должно выкупать ВСЮ шаурму в ПЯТЬ раз дороже чем на рынке? А потом продавать нам?
Давайте признаем что все эти Зеленые тарифы созданы не для энергетической независимости и заботе про экологию, а с единственной целью отмывать деньги и еще больше залезть в нам в карман. И да ЭТО тут НЕ НУЖНО. Если это нужно ЛИЧНО ВАМ то покупайте себе по 5+ грн/кВт .. а в чужой карман не лезьте.
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Джон
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:20
Джон написав: Тохер написав:
У нас только в шаурмешные можно вкладывать и в секонды больше ничего тут не нужно
А что по вашему надо иметь шаурмешную где в приказном порядке государство должно выкупать ВСЮ шаурму в ПЯТЬ раз дороже чем на рынке? А потом продавать нам?
Давайте признаем что все эти Зеленые тарифы созданы не для энергетической независимости и заботе про экологию, а с единственной целью отмывать деньги и еще больше залезть в нам в карман. И да ЭТО тут НЕ НУЖНО. Если это нужно ЛИЧНО ВАМ то покупайте себе по 5+ грн/кВт .. а в чужой карман не лезьте.
И продавать шаурму по цене роттердама+доставка
Украина - богатая страна!
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