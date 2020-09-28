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Bloomberg назвав єдину процвітаючу країну в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина виявилася єдиною країною в ЄС, яка демонструє стабільне економічне зростання. Експерти вважають, що цьому сприяє орієнтація країни на експорт, а не на туризм, як у інших її партнерів по ЄС.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07
Всё у Итальянцев скоро попрёт. Перед новым годом как начнём на их кредит от Ес завозить фраголино с прошутто и Испанские хамоны с оливками подтянем. Нам 14 дней в январе надо деликатесы заморские с холодцом поглащать.
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