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Bloomberg назвав єдину
процвітаючу країну в Європі

Bloomberg назвав єдину процвітаючу країну в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07

Bloomberg назвав єдину процвітаючу країну в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина виявилася єдиною країною в ЄС, яка демонструє стабільне економічне зростання. Експерти вважають, що цьому сприяє орієнтація країни на експорт, а не на туризм, як у інших її партнерів по ЄС.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07

Всё у Итальянцев скоро попрёт. Перед новым годом как начнём на их кредит от Ес завозить фраголино с прошутто и Испанские хамоны с оливками подтянем. Нам 14 дней в январе надо деликатесы заморские с холодцом поглащать.
Ratatui
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