8 жовтня Таїланд мав прийняти групу перших туристів із Китаю за програмою довгострокового туризму.
Дивися повний текст Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати туристів.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:36
Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати туристів.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:48
Туризм приносит от 2-до 5% дохода. Это прям такой бышш Надо пригласить наших заразных чтоб просратсь контрактное производство и выплачивать неустойку Еще и потратится на лечение и т.д. Да по Вам Зе команда плачет (или Вы уже там ? )- просрать пол экономики ради возможных пару процентов
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 09 жов, 2020 19:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:53
Re: Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати..
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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