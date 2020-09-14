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Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:36
Пропонуємо до обговорення:
8 жовтня Таїланд мав прийняти групу перших туристів із Китаю за програмою довгострокового туризму.
Дивися повний текст Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати туристів
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R2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:36
Бдыщ! Выстрел в свою экономику.
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:48
Dear_Sir написав:
Бдыщ! Выстрел в свою экономику.
Туризм приносит от 2-до 5% дохода. Это прям такой бышш
Надо пригласить наших заразных чтоб просратсь контрактное производство и выплачивать неустойку
Еще и потратится на лечение и т.д. Да по Вам Зе команда плачет (или Вы уже там ? )- просрать пол экономики ради возможных пару процентов
Востаннє редагувалось ssnet
в П'ят 09 жов, 2020 19:02, всього редагувалось 2 разів.
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ssnet
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:53
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:09
какие 2, 15-20% в стране ж*** хуже Украины, там реальный голод, а Sir никуда в жизни не ездил кроме Кирилловки, он не понимает о чем речь...
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grig90vic
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:11
ой не сир, а сснет
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grig90vic
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:37
Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:14
ssnet написав: Dear_Sir написав:
Бдыщ! Выстрел в свою экономику.
Туризм приносит от 2-до 5% дохода. Это прям такой бышш
Надо пригласить наших заразных чтоб просратсь контрактное производство и выплачивать неустойку
Еще и потратится на лечение и т.д. Да по Вам Зе команда плачет (или Вы уже там ? )- просрать пол экономики ради возможных пару процентов
Туризим у вас 2%, а в Тайланде это 21.6% ВВП (2018).
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:22
коронабесие продолжается...
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Тракторист
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32
Тракторист написав:
коронабесие продолжается...
Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?
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Gastarbaiter
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