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Ще одна курортна країна незабаром
відмовиться приймати...

Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:36

Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...

Пропонуємо до обговорення:
8 жовтня Таїланд мав прийняти групу перших туристів із Китаю за програмою довгострокового туризму.

Дивися повний текст Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати туристів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:36

Бдыщ! Выстрел в свою экономику.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:48

  Dear_Sir написав:Бдыщ! Выстрел в свою экономику.

Туризм приносит от 2-до 5% дохода. Это прям такой бышш :mrgreen: Надо пригласить наших заразных чтоб просратсь контрактное производство и выплачивать неустойку :mrgreen: Еще и потратится на лечение и т.д. Да по Вам Зе команда плачет (или Вы уже там ? )- просрать пол экономики ради возможных пару процентов :mrgreen:
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 09 жов, 2020 19:02, всього редагувалось 2 разів.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:53

Re: Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати..

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:09

какие 2, 15-20% в стране ж*** хуже Украины, там реальный голод, а Sir никуда в жизни не ездил кроме Кирилловки, он не понимает о чем речь...
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:11

ой не сир, а сснет
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:37

Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:14

  ssnet написав:
  Dear_Sir написав:Бдыщ! Выстрел в свою экономику.

Туризм приносит от 2-до 5% дохода. Это прям такой бышш :mrgreen: Надо пригласить наших заразных чтоб просратсь контрактное производство и выплачивать неустойку :mrgreen: Еще и потратится на лечение и т.д. Да по Вам Зе команда плачет (или Вы уже там ? )- просрать пол экономики ради возможных пару процентов :mrgreen:


Туризим у вас 2%, а в Тайланде это 21.6% ВВП (2018).
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:22

коронабесие продолжается...
Тракторист
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  Тракторист написав:коронабесие продолжается...

Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?
Gastarbaiter
 
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