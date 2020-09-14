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Ще одна курортна країна незабаром
відмовиться приймати...

Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:56

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:коронабесие продолжается...

Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?


Я поддержу тракториста - это коронабесие.

Вся семья переболела, я сидел с беременной ковидной женой на карантине, но антитела так и не появились у меня(ни IgM, ни IgG), 3 знакомых умерли, тетя еле выкарабкалась с двусторонним поражением легких - мне можно хлебало раскрывать по вашим критериям.

Выше нос, господа, вы все переболеете и выздоровеете в течение следующих 10 лет или умрете, но не стоит из-за этого всем становится нищими.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:16

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:коронабесие продолжается...

Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?


Так людей и так каждый день хоронят пачками только нет статистики от чего и корона там явно будет не в лидерах.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:50

Re: Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати..

  Gastarbaiter написав:Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?

Ты скольких похоронил? Ты только с кладбища, с лопатой вернулся, потому что коронавирусных хоронить никто не хочет - все боятся заразиться?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:16

  grig90vic написав:какие 2, 15-20% в стране ж*** хуже Украины, там реальный голод, а Sir никуда в жизни не ездил кроме Кирилловки, он не понимает о чем речь...

Я и в Кириловку не ездил, но блогеров постоянно смотрю. Трущебы одни, да трансы с проституцией. При хорошей экономике такого быть не должно.
Зе-Чмо
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:19

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:коронабесие продолжается...

Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?

Вчера в моем доме мужику стало плохо, вызвали скорую, ждали около часа, звонили скорой несколько раз. Не довезла.
Тут и без короны нормально так умирают.
Мужик от тромба скончался, а в это время скорая кого то просто с подозрениями по городу катала.

Тоже можно сказать, что умер косвенно из-за коронавируса. Не было бы короны, то вовремя приехала скорая и возможно спасли бы.
Зе-Чмо
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