Ще одна курортна країна незабаром відмовиться приймати...

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Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?
Я поддержу тракториста - это коронабесие.
Вся семья переболела, я сидел с беременной ковидной женой на карантине, но антитела так и не появились у меня(ни IgM, ни IgG), 3 знакомых умерли, тетя еле выкарабкалась с двусторонним поражением легких - мне можно хлебало раскрывать по вашим критериям.
Выше нос, господа, вы все переболеете и выздоровеете в течение следующих 10 лет или умрете, но не стоит из-за этого всем становится нищими.
Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?
Вчера в моем доме мужику стало плохо, вызвали скорую, ждали около часа, звонили скорой несколько раз. Не довезла. Тут и без короны нормально так умирают. Мужик от тромба скончался, а в это время скорая кого то просто с подозрениями по городу катала.
Тоже можно сказать, что умер косвенно из-за коронавируса. Не было бы короны, то вовремя приехала скорая и возможно спасли бы.
Видать, вашу семью еще не коснулось. Интересно, после того, как хоронят близких, люди продолжают утверждать, что вирус не так страшен и что все эти меры не нужны?
как раз я в этом году потерял близкого человека, но не из-за коронавируса, а из-за коронабесия, так как из-за карантийных ограничений обратиться в поликлинику было не возможно, а реформированная скорая помощь прибыла через час после смерти...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...