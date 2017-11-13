Мінрегіон опублікував проєкт закону, яким виключать можливість появи на первинному ринку житла нових недобудов.
Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42
Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42
При не работающей правоохранительной системой и судом от вовка и кивалова их законом можна токо подтерется
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