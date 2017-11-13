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Як захищатимуть українських
інвесторів у нерухомість:...

Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42

Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон опублікував проєкт закону, яким виключать можливість появи на первинному ринку житла нових недобудов.

Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42

При не работающей правоохранительной системой и судом от вовка и кивалова их законом можна токо подтерется
l4567
 
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