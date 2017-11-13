RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як захищатимуть українських
інвесторів у нерухомість:...

Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42

Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон опублікував проєкт закону, яким виключать можливість появи на первинному ринку житла нових недобудов.

Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90662
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42

При не работающей правоохранительной системой и судом от вовка и кивалова их законом можна токо подтерется
l4567
 
Повідомлень: 178
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:13

Вот тупые бараны - "слуги", "голосистые" и обслуга оллигархов. Я даже не дочитал до конца - увидел кучу возможностей обойти их бездарные потуги.
Возьмите, идиоты, готовый опыт тех у кого мозги есть! Вражеской Расеи например! Там все примерно как на АлиЭкспресс - застройщик не является самостоятельным распорядителем денег, пока не сдаст стройку. Распорядитель - банк-посредник, который несет ответственность, а потому не просто финансирует, а следит за каждой операцией. И все!!
А тут как обычно - куча запутанных деклараций и бумажек от безтолковых дилетантов. Да Микитась с Волконскимржут с вас, дегенераиов!!
sialeks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг українських міст за вартістю життя: де...
R2 » Суб 10 жов, 2020 21:57
1 298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 21:57
Lady_N
Банки змусять іноземних інвесторів йти в арбітраж проти...
R2 » П'ят 09 жов, 2020 21:54
2 117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 23:33
Вкладчик1234
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 13 лис, 2017 14:33
123 11757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 17:49
sashunay0912

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (349)
11.10.2020 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.