Мінрегіон опублікував проєкт закону, яким виключать можливість появи на первинному ринку житла нових недобудов.
Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42
Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як захищатимуть українських інвесторів у нерухомість: законопроєкт Мінрегіону.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:42
При не работающей правоохранительной системой и судом от вовка и кивалова их законом можна токо подтерется
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:13
Вот тупые бараны - "слуги", "голосистые" и обслуга оллигархов. Я даже не дочитал до конца - увидел кучу возможностей обойти их бездарные потуги.
Возьмите, идиоты, готовый опыт тех у кого мозги есть! Вражеской Расеи например! Там все примерно как на АлиЭкспресс - застройщик не является самостоятельным распорядителем денег, пока не сдаст стройку. Распорядитель - банк-посредник, который несет ответственность, а потому не просто финансирует, а следит за каждой операцией. И все!!
А тут как обычно - куча запутанных деклараций и бумажек от безтолковых дилетантов. Да Микитась с Волконскимржут с вас, дегенераиов!!
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