За попередніми прогнозами Національного банку, у 2020 році ВВП зменшиться приблизно на 6%.
Дивися повний текст Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:26
Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:37
Это оптимистичный прогноз.
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