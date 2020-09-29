RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цьогоріч ВВП зменшиться
на 6% - глава Нацбанку

Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:26

Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми прогнозами Національного банку, у 2020 році ВВП зменшиться приблизно на 6%.

Дивися повний текст Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90647
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:26

а при долларе 60 будет рост
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За попередніми прогнозами Національного банку, у 2020 році ВВП зменшиться приблизно на 6%.

Дивися повний текст Цьогоріч ВВП зменшиться на 6% - глава Нацбанку.

Это оптимистичный прогноз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 07.08.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Нацбанку пропонують скасувати податок на доходи за... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 08 жов, 2020 16:05
30 2122
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 18:26
Dear_Sir
Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку
R2 » Пон 05 жов, 2020 23:59
2 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 00:32
Igorten
Новий глава УЗ розповів, що буде з пасажирськими... 1, 2
R2 » Вів 29 вер, 2020 15:09
13 1199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 16:26
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20754)
09.10.2020 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.