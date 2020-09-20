RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аналітики прогнозують зростання
ціни на газ для українців

Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:19

Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців

Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість кубометра газу може скласти 7 грн.

Дивися повний текст Аналітики прогнозують зростання ціни на газ для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90650
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:19

эпоха бедности заканчивается и начинается эпоха нищеты...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 06.08.08
Подякував: 261 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32

  Тракторист написав:эпоха бедности заканчивается и начинается эпоха нищеты...

Голого раздеть невозможно (Плавт). А беспредел ещё впереди, увы.
Деньги
 
Повідомлень: 672
З нами з: 13.06.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідність торкнеться майже половини українців 1, 2, 3
R2 » Нед 20 вер, 2020 10:46
29 2436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 07:39
Shram
Для українців взимку подешевшає газ – Коболєв
R2 » Сер 07 жов, 2020 22:13
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 07:27
summacut
Ціни на газ у жовтні: у кого дешевше
R2 » Пон 05 жов, 2020 15:52
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 15:52
potslav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.